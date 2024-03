(Di lunedì 18 marzo 2024) Con un’legata al gioco del Lotto idisi sono mobilitati perildelaccanto alla chiesa di Gesù Redentore. Inundiin ogni attività. I clienti di negozi e pubblici esercizi dei viali Dante, Verdi e dintorni possono puntare su un numero della ruota indicata. Se si ha fortuna, in base agli estratti, ci si aggiudica il premio. Il ricavato della raccolta, anticipa Giorgio Fortunato, presidente del comitato, "verrà consegnato alla parrocchia". Per ildeie per la manutenzione erano stati preventivati 10mila euro. Primo ...

Commercianti di Riccione Alba si mobilitano per il rifacimento del parco giochi, in palio un mega uovo di Pasqua per sostenere l'iniziativa. - Commercianti di Riccione Alba sostengono il rifacimento del parco giochi con un'iniziativa legata al Lotto. In palio mega uova di Pasqua, il ricavato sarà devoluto alla parrocchia. Contributi su www.a ...ilrestodelcarlino

Cinquanta eccellenze italiane presentano i loro prodotti a Riccione - ‘Ci vuole un fiore’ è il titolo del brano meraviglioso di Gianni Rodari e Sergio Endrigo che descrive il ciclo di vita di un qualcosa che è un tutt’uno con l’ambiente, quel qualcosa che esprime il sen ...chiamamicitta

Albergatori candidati. La lista civica è in arrivo - Fabrizio Oliva, ex presidente della categoria, conferma la sua decisione. A giorni romperà gli indugi. E il gruppo per ora è fuori dagli schieramenti. .msn