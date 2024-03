Commemorazione Covid | Gandolfi | “Bergamo Capitale italiana del volontariato prima ancora di quella della Cultura”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 18 marzo 2024). Pasquale, PresidenteProvincia di, e Giuseppe Forlenza, Prefetto didal 9 gennaio 2023, sono intervenuti nella mattinata del 18 marzo per onorare le vittime del, inche da quattro anni è diventata la giornata nazionale in memoria di esse.ha dato vita ad un discorso emozionante e ha provato a ripercorrere quel momento buio: “Abbiamo provato incertezza e visto delle immagini surreali durante la pandemia, come il passaggio di una lunga fila di camion militari, pronti a trasportare altrove le bari di persone decedute. In quei mesi nostra vita è cambiata e, noi, non avevamo la forza di cantare dai nostri balconi. Posso, però, confermare con orgoglio che i bergamaschi non si sono arresi, ...