Come sta Joe Barone | il drammatico comunicato della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 18 marzo 2024)sta Joe: ilrilasciato dalla, nelle ultime ore, in merito alle condizioni del suo direttore generale Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di salute di Joe. L’attuale direttore generale, nel pomeriggio di ieri (intorno alle 15:30) è stato colpito da un grave malore a Bergamo. Il tutto è accaduto poche ore prima che i viola scendessero in campo per la 29ma giornata di campionato contro l’Atalanta. Match che non si è disputato e che è stato rinviato a data da destinarsi. Non arrivano aggiornamenti particolari sulle sue condizioni che restano stabili, ovvero molto gravi.sta Joe(Foto LaPresse) Notizie.comIn questo momento ...