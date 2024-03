Come sta Joe Barone | dg della Fiorentina colto da un malore | ultimi aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pubblicato il 18 Marzo, 2024 C’è molta apprensione in casadopo che Joe, dg viola, ha accusato unprima di Atalanta-mentre si trovava in ritiro con la squadra. La partita è stata rinviata e il dirigente al momento si trova nel reparto di terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano.sta Joe: gliLatramite un comunicato sul proprio sito ha fornitosulla salute di Joe: “Acfcomunica che il dg Joerimane ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni cliniche critiche in ...