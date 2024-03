Come gestire il cane in città in 5 lezioni

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un percorso in 5 tappe per imparare tutto ciò che serve perin. Incontri teorici e pratici per riuscire ad accoglierlo nel modo migliore in casa, per abituare l’amico a quattro zampe alla museruola quando non se ne può fare a meno, per saperecomportarsi in presenza di altri animali e persone. E poi i pericoli durante le passeggiate, ma anche i modi per interagire nei luoghi pubblici, al passaggio di auto o bici. È l’iniziativa “Dog Civic Education“, un progetto promosso dall’associazione Amici del Pratone e curato dall’educatrice cinofila Simona Donghi, in collaborazione con il Comune e con l’asilo Service for pets. Sarà un corso gratuito articolato in 4 incontri teorici in biblioteca più una passeggiata educativa finale al Pratone di via don Bernasconi. Si comincerà giovedì alle 20.30 con ...

