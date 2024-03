Come finisce Paradise una nuova vita | trama e finale spiegazione del film

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di lunedì 18 marzo 2024)unaunaè un2020 diretto da Davide Del Degan, presentato in anteprima al 37esimo TorinoFestival. La pellicola drammatica, tratta in parte da una storia vera, racconta le vicende di Calogero, un venditore di granite siciliane, che diventerà un testimone di mafia. Tutto ciò porterà a una serie di eventi e di verità scomode che coinvolgeranno il protagonista interpretato dall’attore Vincenzo Nemolato. Le scene sono state girate a Sauris (Friuli-Venezia Giulia) e in Slovenia presso le location di Grosupljie e Piran.una ...