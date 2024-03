Codere | ricapitalizzazione globale per rafforzare struttura di capitale e stimolare crescita

(Di lunedì 18 marzo 2024) (Adnkronos) –, multinazionale leader nel settore dell'intrattenimento e dei giochi, ha annunciato oggi di essere in trattative avanzate con i suoi principali obbligazionisti per finalizzare le condizioni commerciali di unavolta a migliorare la suala suafutura. Pertanto, dopo aver risolto completamente i problemi operativi in Argentina L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Codere , multinazionale leader nel settore dell'intrattenimento e dei giochi, ha annunciato oggi di essere in trattative avanzate con i suoi principali obbligazionisti per finalizzare le ... (periodicodaily)

Codere , multinazionale leader nel settore dell'intrattenimento e dei giochi, ha annunciato oggi di essere in trattative avanzate con i suoi principali obbligazionisti per finalizzare le condizioni ... (sbircialanotizia)

Arriva a Roma la prima edizione dell’Italian Gaming Expo & Conference (IGE) - Giovedì 18 e venerdì 19 aprile, al Palazzo dei Congressi a Roma, si terrà la prima edizione dell’Italian Gaming Expo & Conference (IGE) “Il futuro sostenibile del gioco”. Una due giorni di conference ...pressgiochi

Codere, per il gruppo spagnolo arriva la ricapitalizzazione globale - Codere, multinazionale leader nel settore dell’intrattenimento e dei giochi, ha annunciato oggi di essere in trattative avanzate con i suoi principali obbligazionisti per finalizzare le condizioni com ...pressgiochi

Codere annuncia la ricapitalizzazione: 'Migliorerà la struttura e rafforzerà la crescita futura' - Un'operazione che mira a sanare il bilancio della società e a consentire a Codere di concentrarsi sulla migliore implementazione del proprio business plan.gioconews