Cividate | 26enne malmenato fuori dalla stazione | caccia all’aggressore

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 18 marzo 2024)al piano. Un ragazzo di 26 anni di origine nordafricana è finito in ospedale dopo una violenta aggressione avvenuta nei pressi delladi Calcio-. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delladi Calcio che stanno cercando il responsabile. È successo poco prima delle 15 di lunedì (18 marzo) all’altezza del civico 18 di via, proprio di fronte al bar Lokomotiv che aveva da poco chiuso dopo pranzo, e a una decina di metri dallo scalo ferroviario. Ancora ignote le generalità della vittima, così come le cause dell’aggressione: non si esclude possano essere collegate allo spaccio di droga, molto diffuso nella zona. Ilè stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale di Romano di Lombardia: nonostante le pesanti percosse subite, calci e ...