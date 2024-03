Ciucci | ' sportelli espropri per ponte a Messina e Villa'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) "Sappiamo benissimo che il pianoè in questo momento il tema più importante e delicato a cui dobbiamo dedicare il massimo dell'attenzione". A dirlo l'amministratore delegato della società Stretto diPietroal comune diparlando con i giornalisti in attesa che riprenda la sua audizione. "Il contraente generale - spiega ancora- ha fatto già un aggiornamento del piano degli, fa parte delle documentazione che è stata già trasmessa al Comune die a tutti gli altri enti, non appena verrà convocata la conferenza dei servizi pubblicheremo un avviso con tutti i dati riguardanti gli. Subito dopo apriremo uno sportello aed aSan Giovanni, i due ...