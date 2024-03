Ciucci | ' ponte sullo Stretto resisterà a sisma e venti'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) "Il rischio sismico e il vento sono due temi che sono stati dibattuti da anni con ragionamenti continui. Ilper le sue caratteristiche resiste a terremoti con magnitudo superiore al settimo grado della scala Richter, per il vento ilha un disegno alare costruito e immaginato proprio per considerare il vento e la velocità ad oltre 250 chilometri orari forse 300, ma la massima velocità del vento registrataè stata di 100 chilometri orari ovviamente per brevi periodi". A dirlo il presidente della Societàdi Messina Pietroparlando con i giornalisti ancora in attesa che riprenda la sua audizione in consiglio comunale a Messina interrotta per le proteste di rappresentanti dei comitati No. "Sono due temi noti - prosegue ...