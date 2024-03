Ciucci | ' ok a ponte Stretto da Cipes entro 90 giorni'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) "Il punto di riferimento per ilsulloper noi è l'approvazione da parte delche viene dopo il completamento della valutazione di impatto ambientale e la conferenza dei servizi. Il tempo previsto per legge per queste due fasi è di 90, se ognuno rispetta i tempi fissati per legge a giugno è possibile avere la delibera dela quel punto comincia la procedura degli espropri che non sarà istantanea, nessuno caccia nessuno al primo luglio. Ammesso che il 30 giugno ci sia il, inizierà la fase realizzativa". A dirlo l'amministratore delegato della societàdi Messina Pietroin commissioneal Comune. "L'iter - prosegue- prevede ovviamente sia la redazione del ...