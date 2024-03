Cittadini vittime dei cinghiali e succubi della burocrazia | la situazione è fuori controllo! Allarme per la stagione turistica

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 18 marzo 2024) Taranto. «Danneggiano i campi, distruggono protezioni, infrastrutture e colture. Minacciano i centri abitati e mettono a repentaglio la sicurezza stradale. L’emergenzain Puglia e nel Tarantino ormai è. Non è una novità ma adesso la misura è davvero colma». L’area Due Mari di CIA Agricoltori Italiani di Puglia torna a sgolarsi sul tema “fauna selvatica”. Alla luce degli ultimi episodi registrati nel Tarantino, con branchi diaffamati in pieno centro a Castellaneta Marina e in azione distruttiva nelle campagne limitrofe, la CIA batte i pugni sul tavolo contestando aspramente una serie di rimpalli di responsabilità che finora, purtroppo, non ha fatto altro che mortificare il territorio. Settore agricolo in ginocchio, percezione di sicurezza sotto i tacchi sulle strade provinciali e ...