Cina | terra’ eventi culturali per commemorare defunto maestro di Opera Pechino

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 mar – (Xinhua) – Si terranno una serie di attivita’peril 130mo anniversario della nascita deldell’diMei Lanfang. Per tutto il 2024 si terranno diversi, tra cui un simposio, rappresentazioni di opere classiche della Scuola Mei, mostre e conferenze incentrate sulla vita e sui risultati artistici del, nonche’ spettacoli interattivi. Sotto la guida del ministero della Cultura e del Turismo, glisaranno organizzati congiuntamente dall’Accademia nazionale cinese delle arti, dalla Compagnia nazionale dell’die dal Mei Lanfang Memorial Museum. Mei Lanfang (1894-1961) e’ stato un artista cinese ...

Kunming, 16 mar – (Xinhua) – La terrazza naturale formatasi a Baishuitai nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina , e’ uno spettacolo per gli occhi. Il processo di dissoluzione del ... (romadailynews)

In un'intervista pubblicata dal quotidiano Le Parisien, il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito che le operazioni sul terreno in Ucraina da parte dell'Occidente potrebbero essere ... (iltempo)

Terracina , 18 marzo 2024 – Proseguono le attività di monitoraggio, controllo e vigilanza da parte delle Guardie ittiche Fipsas per combattere il fenomeno della Pesca abusiva sul territorio pontino. ... (ilfaroonline)

Cala l'import di vino in Estremo Oriente, l'Italia perde peso - Continuano a calare anche nel 2023 le importazioni di vino in Cina, registrando una diminuzione del 20% rispetto al 2022; dati che fanno scivolare questo mercato per valore a livello mondiale al nono ...ansa

Le elezioni russe dividono la comunità internazionale, reazioni contrastanti - Congratulazioni sono arrivate da molti Paesi, tra cui Cina, Corea del Nord, Iran. Critico invece l'Occidente. E fibrillazioni si registrano anche in Italia ...rtl

13enne ucciso in Cina da tre compagni di classe che lo bullizzavano da tempo: avrebbero confessato l'omicidio - Cina, omicidio scioccante: ragazzino 13enne ucciso da tre compagni di classe che hanno poi sepolto il cadavere in un orto ...notizie.virgilio