Taiyuan, 15 mar – (Xinhua) – E’ stata confermata la morte di tutti e sette i minatori rimasti intrappolati in un incidente in un magazzino sotterraneo di una miniera di carbone nella provincia ... (romadailynews)

Cina: Shanxi, guardiano di reperti culturali nel tempio di Faxing (2) - Zhangzi, 18 mar - (Xinhua) - Zhang Yufei registra le condizioni delle sculture dipinte della dinastia Song (960-1279) presso la sala Yuanjue del tempio di ...romadailynews

Cina: Shanxi, 7 morti per incidente in una miniera di carbone - Taiyuan, 15 mar – (Xinhua) – E’ stata confermata la morte di tutti e sette i minatori rimasti intrappolati in un incidente in un magazzino sotterraneo di una miniera di carbone nella provincia ...romadailynews

Cina: antico tempio buddista scoperto nello Shanxi - Un tempio buddista risalente alla dinastia Wei settentrionale (386-534) è stato scoperto nel distretto di Pingcheng, città di Datong, nella provincia settentrionale dello Shanxi. L’antico tempio, che ...elivebrescia.tv