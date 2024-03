Cina | settore dei servizi registra crescita piu’ rapida a gen-feb

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pechino, 18 mar – (Xinhua) – Ilcinese deihato unanei primi due mesi del 2024, con un indice di produzione ufficiale in aumento del 5,8% su base annua, secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Secondo l’NBS, l’aumento e’ statorapido rispetto al tasso didel 5,5%to nello stesso periodo del 2023. Nel dettaglio, ilalberghiero e della ristorazione hato il maggior incremento del 12,1%, seguito daidi trasmissione di informazioni, software e IT con il 10,4%. Anche ilfinanziario hato un robusto aumento dell’8,2%, mentre ...

