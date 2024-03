Cina | pubblica manuale utente e-CNY per ottimizzare pagamenti mobili per stranieri

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pechino, 18 mar – (Xinhua) – La banca centrale cinese oggi hato unper l’uso dello e-CNY (yuan digitale), l’ultima iniziativa finalizzata ad agevolare iper gli. Gli utenti di telefonia mobile possono cercare “e-CNY” nell’App Store o su Google Play per scaricare e installare l’applicazione per lo yuan digitale, e toccare l’opzione “Iscriviti” per registrare un account, secondo una dichiarazione bilingue della Banca popolare cinese. Dopodiche’, si clicca su “Apri/Aggiungi portafogli e-CNY” e si seleziona qualsiasi operatore autorizzato che supporti i servizi internazionali per completare il processo di registrazione e iniziare a utilizzare i portafogli e-CNY, spiega il comunicato. Secondo il documento, il portafoglio e-CNY ...