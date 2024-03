Cina | mega progetto di deviazione idrica giova oltre 176 mln persone

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pechino, 18 mar – (Xinhua) – La rotta orientale e quella centrale delcinese didell’acqua da sud a nord hanno portato benefici a piu’ di 176 milioni di, ha dichiarato oggi la China South-to-North Water Diversion Co., Ltd. Secondo l’azienda, ilha trasferito70 miliardi di metri cubi d’acqua al nord, soggetto a siccita’, attraverso queste rotte. Metropoli come Pechino e Tianjin si sono affidate alcome principale fonte d’acqua, ha dichiarato la societa’, aggiungendo che ilha migliorato lo spazio di sviluppo economico e sociale di40 citta’ di grandi e medie dimensioni. Negli ultimi anni, la rotta centrale delha permesso di rifornire ...