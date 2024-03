(Di lunedì 18 marzo 2024) Pechino, 18 mar – (Xinhua) – Glinelloinsono diminuiti del 9% su base annua, attestandosi a 1.184,2 miliardi di yuan (circa 167 miliardi di dollari) neiduedel 2024, hanno mostrato oggi i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Glinel settore hanno mantenuto una tendenza al ribasso, poiche’ anche le vendite di immobili di nuova costruzione sono diminuite del 20,5% anno su anno in termini di metratura, scendendo a 113,69 milioni di metri quadrati nello stesso periodo. In termini di valore, le vendite di immobili di nuova costruzione sono diminuite del 29,3% su base annua, raggiungendo i 1.056,6 miliardi di yuan, secondo i dati. (Xin) Agenzia Xinhua

