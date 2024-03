Cimitero degli svizzeri | via al recupero Arriva l’ok della Soprintendenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nuova vita per il ’’. Sarà oggetto di intervento per la sua riqualificazione. "Costruito da cittadini fivizzanesi oriundi dell’Engadina che, stanziatisi in Fivizzano nei primi decenni del secolo XIX e ben inseriti nel tessuto sociale, prestarono le loco capacità di produzione e di commercio nella comunità" recita la lapide appesa al piccolo Camposanto che si trova a Fivizzano fra l’incrocio di via Roma e la nazionale 63 del Cerreto. Si tratta del ’’, dove venivano sepolti i componenti di quell’enclave di persone che, nel Settecento, emigrarono dalla Svizzera Engadina in Lunigiana e si stabilirono proprio a Fivizzano dove dettero vita al celebre "Caffè Elvetico", tutt’ora in piena attività. Conserva le tombeabitanti ...