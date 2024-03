Ciclismo | Sagan costretto a fermarsi ancora per il cuore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 marzo 2024 – Il primo stop era arrivato nelle scorse settimane per dei controlli cardiaci successivi a una forte aritmia, con tanto di installazione di un registratore sottocutaneo degli eventi cardiaci a opera del professor Antonio Dello Russo, luminare dell'Ospedale Universitario Marche di Ancona: il secondo arriva ora, a ridosso dei giorni che dovevano segnare il ritorno alle gare e alla tanto amata mountain bike, diventata il nuovo amore dopo il ritiro dalla strada al punto da sognare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Non c'è pace per Peter, che come al solito ci mette la faccia per spiegare il suo forfait da Marsiglia. I dettagli "Mentre mi allenavo sui percorsi rocciosi in Francia il mioha avuto qualche sussulto: nulla di preoccupante, ma c'è bisogno diper un 'pit stop'. La prossima ...