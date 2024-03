Ciclismo | Mathieu Van der Poel prolunga con la Alpecin-Deceuninck fino al 2028

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024)Van derancora con la. Il 29enne talento olandese hato il suo contratto con l’attuale team, firmando per altre cinque stagionial termine del. “È una scelta logica. Fin dall’inizio mi sono trovato particolarmente bene nella struttura di Philip e Christoph Roodhooft – spiega Van Der, che si è unito al team nel 2011 – Il fatto che lasia multidisciplinare non è secondario: è la squadra perfetta per continuare a combinare strada, mountain bike e ciclocross”. SportFace.