Ci siamo fatti spiegare come nasce un uovo di Pasqua a partire dalle fave di cacao Il video

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’usanza di scambiarsi uova decorate aè una tradizione molto antica, che risale almeno all’epoca medievale. La gente comune le preparava bollite, avvolte in foglie e fiori per farle colorare, mentre tra i nobili l’abitudine era quella di farsele fabbricare in argento, platino e oro. La...