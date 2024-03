“Ci siamo dimenticati del Covid e non è rinato nulla” | il presidente dell’ordine dei medici Bergamo | “Negli ospedali lavoro eroico”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Le immagini dei camion militari che trasportavano in altre città d’ Italia le troppe bare dei cittadini dimorti per il(che avevano chiesto la cremazione, ndr) fecero il giro del mondo e a oggi sono il simbolo della devastazione provocata dal coronavirus Sars Cov 2. Ma nel giorno in cui si commemorano le vittime, cittadini e personale sanitario, ricordare è importante anche in funzione di quello che è stato sbagliato e di quello che non abbiamo imparato come sottolinea Guido Marinoni,deidi. “Oggi commemoriamo le vittime deled è importante che ci siano queste occasioni”. Ma la realtà è che “cirapidamente di tutto. Quando è successo, si diceva ‘rinasceremo’. ...