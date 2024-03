Choc in Siria | bambino di 9 anni in carcere per aver offeso il presidente

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pubblicato il 18 Marzo, 2024 Caos e sconcerto in, dove undi appena 9è rinchiuso da almeno 10 giorni in unno. L’accusa? Vilipendio dell’immagine delBashar al-Assad, come riportato dall’Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani. Le offese alIlprotagonista di questa incredibile vicenda si chiama Muhammad ad Ali e sarebbe stato sorpreso a scrivere su una delle fotografie delBashar al-Assad appese in una scuola di Marj Qata, località a ovest di Homs, città a nord di Damasco. Ilè stato sorpreso dal preside dell’istituto, che lo ha picchiato, ma come riferito dai media locali successivamente è stato fermato dalla polizia ...