Choc in Cina | uccidono compagno di classe 13enne | arrestati tre minorenni

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un tragico caso di omicidio ha sconvolto la: un ragazzino di 13 anni, Wang, è stato ucciso da tre suoi compagni di, tutti. I tre assassini, inizialmente negato il coinvolgimento, hanno poi confessato e condotto gli inquirenti in un orto abbandonato dove avevano sepolto il corpo della vittima, nella località settentrionale di Handan. L'articolo .

(Adnkronos) – Choc in Cina per l'omicidio di un 13enne per il quale sono stati arrestati tre compagni di classe . Interrogati dalle autorità, i tre minorenni hanno inizialmente negato e poi hanno ... (periodicodaily)

Choc in Cina per l'omicidio di un 13enne, arrestati 3 compagni di classe - L'omicidio nella località settentrionale cinese di Handan. Secondo il padre, il ragazzo è stato vittima di bullismo a scuola ...adnkronos

Cina, omicidio Choc nella regione di Hebei: 13enne ucciso e abbandonato in un orto da tre coetanei - Vicenda drammatica in Cina, dove un tredicenne è stato ucciso e abbandonato in un orto da un gruppo di coetanei.tag24