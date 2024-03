Pubblicato il 1 Marzo, 2024 Dopo lo scandalo delle chat con foto e video hot di ragazzine in un gruppo sportivo in Veneto, emerge un’altra brutta storia di violenze e molestie che si sarebbero ... (dayitalianews)

È di un morto e 22 feriti in Cina il bilancio di un' Esplosione avvenuta nella prima mattinata locale di mercoledì in un edificio nella città di Sanhe, nel nord del Paese, che si trova a circa un'ora ... (liberoquotidiano)

Una Donna è stata uccisa questo pomeriggio dal marito che l'ha accoltellata nel corso di un litigio nella loro abitazione in via Corvaglia, alla periferia di Taurisano, in provincia di... (ilmessaggero)

Choc in Cina per l'omicidio di un 13enne, arrestati 3 compagni di classe - Choc in Cina per l'omicidio di un 13enne per il quale sono stati arrestati tre compagni di classe. Interrogati dalle autorità, i tre minorenni hanno inizialmente negato e poi hanno condotto gli ...adnkronos

L'ira della Cina: su TikTok atteggiamento da bulli (degli Usa) - Roma, 13 mar. (askanews) - "Negli ultimi anni, sebbene gli Stati Uniti non abbiano mai trovato prove che TikTok minacci la sicurezza nazionale americana, non hanno mai smesso di reprimere TikTok. Ques ...msn

Il giano bifronte del disordine mondiale che piace alla Cina - Cianciare di pace mentre già si fa la guerra. Ingannare gli ingenui mentre ci si prepara a scatenare la Guerra, quella vera e grande, sia pure sotto sembianze inedite e disorientanti ...ilgiornale