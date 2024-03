Chiusure notturne sull' A14 | Tratto Pineto-Pescara Nord interessato da lavori

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 18 marzo 2024)- Per consentire importantidi pavimentazione e riconfigurazione dell'area di cantiere sul viadotto Marinelli, si rende necessaria la chiusura temporanea deldell'autostrada A14 compreso tra. Le operazioni avranno luogo nelle due notti di mercoledì 20 e giovedì 21 marzo, con orario dalle 22:00 alle 6:00, coinvolgendo entrambe le direzioni di marcia, sia verso/Bari che verso Ancona/Bologna. Di conseguenza, saranno temporaneamente inaccessibili le aree di servizio "Torre Cerrano ovest" e "Torre Cerrano est" posizionate all'interno del suddetto, rispettivamente in direzione sud e. Per agevolare gli automobilisti durante la chiusura, vengono proposti due itinerari alternativi: ...