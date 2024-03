Chiusura galleria Montepergola | la nota del centro studi Edilizia Reale

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La provvisoriaanche della corsia direzione Avellino del tunnel del Monte Pergola, sulla superstrada Avellino/Salerno dovuta alla caduta di calcinacci, oltre al disagio per pendolari, studenti, traffico merci, anche nei comuni che verranno attraversati da mezzi pesanti pubblici e privati, pone il problema della mobilità sostenibile per la nostra provincia”, è quanto scrive Giulio de Angelis, coordinatore nazionale del. “Innanzitutto – prosegue – ilchiede all’Anas la data certa di riapertura della corsia del tunnel oggi chiusa al traffico, la data certa di fine lavori di manutenzione e riapertura definitiva al traffico di entrambe le corsie del ...

A Napoli apre il cantiere in Galleria Umberto I: da lunedì 18 marzo prendono infatti il via i lavori alla pavimentazione e al locale di guardiania. «L'intervento di riqualificazione... (ilmattino)

Scuola chiusa per fine ramadan, polemica a Pioltello - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...libero

Pioltello, i genitori della scuola chiusa per ramadan - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...libero

La galleria del San Gottardo chiude per due notti - Il tunnel sarà chiuso il 21 e 22 marzo, dalle 22 alle 5, per delle ispezioni. La galleria autostradale del San Gottardo sarà chiusa al traffico durante le notti fra martedì 19 e mercoledì 20 marzo, ...ticinonews.ch