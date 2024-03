Chiudiamo con una diffida Muschio Selvgaggio | il retroscena di Fedez

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 18 marzo 2024) La penultima puntata di "Selvaggio", dedicata a due casi di true crime, chiude con una. Ad annunciarlo èin una storia su Instagram: «Non potevamo che chiudere in bellezza con una bella. Questa puntata ci è costata una, giusta, giustissima perché uno quando se lo merita lo deve dire». «Ovviamente la puntata si basa su teorie, non abbiamo alcun tipo di certezze», afferma il rapper che, in tono più scherzoso, aggiunge: «Per favore non mi querelate». Condotto dae Mr Marra, il podcast è dedicato a due casi di true crime molto noti: quelli del serial killer Zodiac e del mostro di Firenze. La domanda principale a cui si tenta di dare risposta è se i due sono la stessa persona.