Chiesa in affanno Energia Miretti Kostic non punge

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) SZCZESNY 6,5. Reattivo su Bani, poi non deve strafare. GATTI 6,5. Due conclusioni senza troppa fortuna, e dietro poi non concede nulla. BREMER 6. Svetta sempre mantenendo l’ordine. DANILO 6. Vitinha tende a scappargli e si prende un giallo, ma poi il capitano non capitola mai. CAMBIASO 6,5. Avvio frenato, nella ripresa cresce e crossa che è un piacere. MCKENNIE 5,5. Prova un po’ anonima: sono mancate le idee, più che l’. LOCATELLI 5,5. Nel grigiore della Juve non riesce ad emergere e ad alzare il ritmo.6. Gli errori quasi non si contano, ma è uno dei pochi a provarci, a credere nella giocata con la giusta dose di azzardo.5. Giusto uno strappo dei suoi, poi undiventato ormai consueto. VLAHOVIC 4. Un’occasione fallita, le incomprensioni cone quel rosso ...