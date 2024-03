CHI VUOL ESSERE MILIONARIO | UNA VALIDA ALTERNATIVA PER L’ACCESS DI CANALE 5?

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 18 marzo 2024) Gerry Scotti Era il 2020 quando “Chi?”, il re dei quiz show portato al successo in Italia da Gerry Scotti, si affacciava per l’ultima volta sui teleschermi di5. Il programma è andato in onda per la prima volta in TV nel 2000 con il titolo “ChiMiliardario?” (titolo mantenuto fino al 2002, quando le vecchie lire sono state pensionate in favore dell’euro): nelle prime edizioni ne venivano realizzati dei cicli di poche puntate per il preserale dell’ammiraglia Mediaset, venendo proposto come una sorta di “evento”, a cui si aggiungevano delle occasionali emissioni in prima serata. Il programma ha riscosso fin da subito un enorme successo, attestandosi come uno dei format simbolo del genere game show. Nei primi anni il quiz si è alternato con un ...