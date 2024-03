Chi sarà il nuovo presidente Aifa? L’identikit

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 18 marzo 2024) (Adnkronos) – Era il 22 febbraio quando il virologo Giorgio Palù, da appena un paio di settimane confermato alla presidenza della nuova, sbatteva la porta dell'Agenzia italiana del farmaco dimettendosi fra le polemiche. E' passato quasi un mese e il sostituto ancora manca. Tanti rumor, ma di fatto nessun nome. Perché? Quale figura si L'articolo proviene da Webmagazine24.