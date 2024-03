Chi è Mirko Brunetti? Età | fidanzata e Instagram

Tra gli eliminati del Grande Fratello Mirko merita un posto a parte. Da quando è fuori, con Greta e soprattutto Perla ancora dentro la casa, non c’è stata puntata in cui sia stato chiamato a ... (caffeinamagazine)

Mirko Brunetti è uscito dalla casa del Grande Fratello ormai da mesi, ma continua a far parlare grazie alla sua ‘storia’ con l’ex fidanzata Perla Vatiero, concorrente ancora in corsa per la vittoria ... (caffeinamagazine)