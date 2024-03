Chi c' è dietro Putin Giordano mette in guardia l' Occidente

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 18 marzo 2024) Elezioni in Russia,stravince nelle urne e pone all'una serie di questioni fondamentali. Se ne parla nel corso della puntata di Prima di domani in onda il 18 marzo su Rete4. Ospite in studio Mariocheinsugli errori di prospettiva nell'analisi di quanto sta accadendo a Mosca e nel mondo. "Queste non possono essere ritenute elezioni regolari con l'eliminazione degli oppositori però è un grave errore di prospettiva non capire chec'è un consenso popolare come spesso accadele dittature ele autocrazie. E la guerra aumenta questo consenso popolare. Non capire questo è un altro errore di prospettiva come quando ci dicevano che la Russia crolla".