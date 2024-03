Challenger Phoenix | Matteo Berrettini cede in Finale a Nuno Borges in due set

(Di lunedì 18 marzo 2024)non è riuscito a replicare quanto aveva fatto nel 2019. Il titolo deldiè andato al portoghese(n.60 del ranking), uscito vittorioso dall’atto conclusivo con lo score di 7-5 7-6 (4). Un match nel qualeha un po’ risentito delle fatiche degli incontri prenti, con doppio turno annesso. Una settimana comunque importante per il suo rientro nel circuito, in vista di quanto accadrà la prossima settimana a Miami. Nel primo set l’avvio sorride al romano che, anche grazie a qualche errore di troppo del portoghese, va avanti di un break e si porta facilmente sul 2-0. Con il passare però dei quindici,legge meglio il servizio diche, nello stesso ...

Il sogno di Matteo Berrettini di tornare con un titolo 175 si interrompe in finale . Al Challenger di Phoenix è Nuno Borges a confermarsi campione , lui che aveva vinto in Arizona anche nel 2023, e ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del ritorno in una finale di Matteo Berrettini, con la speranza di raccontarvi più match possibili del romano. Un saluto e un ... (oasport)

Challenger Phoenix, Berrettini si arrende solamente in finale - Annulla due match point e lotta fino all'ultimo, ma Matteo Berrettini arresta la sua corsa in finale al Challenger 175 di Phoenix. Vittoria in due set per il portoghese Nuno Borges, in una settimana c ...tennisitaliano

Berrettini, niente lieto fine: vince Borges, ma Matteo c'è. "Felice di essere tornato" - Nel Challenger 175 in Arizona, il romano si arrende In Arizona 7-5 7-6 al portoghese che conferma il titolo: "Cresco partita dopo partita" ...gazzetta

Berrettini si ferma in finale a Phoenix: vince Borges in due set - Matteo Berrettini è uscito sconfitto nella finale del Challenger di Phoenix contro Nuno Borges: il racconto del match ...tag24