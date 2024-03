Cesara Buonamici torna al Grande Fratello? Ecco la sua risposta

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 18 marzo 2024), opinionista di questa ultima edizione delche terminerà tra una settimana esatta, intervistata da Libero Quotidiano ha fatto un riassunto della sua esperienza. Tutto finisce. È stata un’esperienza lunga, ma è anche vero che era diventato un elemento presente nel ritmo della vita professionale. Ti abitui e vai avanti. Di sicuro mancherà qualcosa dopo la fine' E per quanto riguarda la possibilità di rifarlo il prossimo anno, svela: In fondo è un gioco ma anche un esperimento sociale, specie se uno non l’ha mai fatto. Vedi i caratteri, i comportamenti, i pregi e i difetti dei partecipanti. Impari a guardare e a capire per poter intervenire. Rifarlo? Una scelta che spetta all’azienda. Io posso solo dire di essermi trovata bene.ha anche parlato del suo rapporto ...