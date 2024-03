Certificazione unica in scadenza il 18 marzo | chi deve compilarla

La Certificazione unica pensionati 2024 è disponibile online dallo scorso 15 marzo sul portale Inps . Lo com unica l’istituto mettendo in prima pagina la notizia “ Certificazione unica ... (leggioggi)

CU pensionati 2024 disponibile da oggi 15 marzo sul portale Inps. Lo comunica l’istituto mettendo in prima pagina la notizia “Certificazione unica 2024. Per i pensionati e i ... (leggioggi)