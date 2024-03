Certificazione Unica 2024 | oggi l’ultimo giorno per l’invio

Leggi tutta la notizia su moltouomo

(Di lunedì 18 marzo 2024) È giunto il momento per i sostituti d’imposta di mettere in atto le procedure per la trasmissione telematica della. Con la scadenza stabilita perlunedì 18 marzo, l’Agenzia delle Entrate richiedetempestivo dei modelli “ordinario” e “sintetico”. I modelli “ordinario” e “sintetico” insieme alle relative istruzioni sono accessibili gratuitamente sul ...

first appeared on MoltoUomo.it.