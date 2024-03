Cerreto FdI | dopo 6 mesi commissariamento Caivano può guardare a futuro migliore

(Di lunedì 18 marzo 2024) Caserta. “I 6didistanno dimostrando la precisa volontà del Governo Meloni nel recuperare un territorio controllato prevalentemente dalla camorra. Subitola visita del presidente Meloni, avvenutagli atti di violenza ai danni di due minorenni, è stata messa in sicurezza la macchina amministrativa con l’arrivo dei funzionari del Dipartimento della Funzione Pubblica e dei tecnici del Formez, inviati dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, e l’insediamento dei Commissari prefettizi. È stata rafforzata la presenza delle Forze dell’ordine, nel Parco Verde, sede centrale dello spaccio di droga, è stata creata un’area giochi. Sono aumentati i fondi stanziati per la stesura del Piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al ...

A San Vincenzo La Costa la terza edizione del premio oleario “Nino Giannotta” - Il Premio per ricordare la figura del ricercatore del Cra – Oli, Centro di ricerca per l’olivicoltura e l’industria olearia di Rende ...quicosenza

Fratelli d’Italia, delegazione di Casal di Principe e Casapesenna in visita alla Camera - Casal di Principe (Caserta) - In un momento cruciale per le due comunità, il circolo cittadino di Fratelli d'Italia di Casal di Principe, diretto da Lucia ...pupia.tv

Dalla confisca di pc e telefonini all’aggravante per la vendita online, la stretta di Fdi contro i raggiri su web, mail e social network - Una proposta di legge di un solo articolo (”Modifiche agli articoli 240, 640 e 640-quater del codice penale in materia di truffa nelle vendite per via telematica”) che punta a modificare il codice pen ...ilsole24ore