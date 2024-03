C’era una volta il Derby Club | il film sul locale che inventò la comicità milanese E dove in platea c’erano Agnelli e Vallanzasca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024) Milano – Si intitola “unail” il documentario di Marco Spagnoli che ripercorre l’epopea dello storicodel cabaret di via Monterosa e che arriverà in tv il 19 aprile su RaiTre. Ilverrà presentato in anteprima martedì 19 marzo al Bif&St, il festival cinematografico di Bari. Tutti i grandi Prodotta da Samarcandae Rai Documentari, la pellicola racconta la storia delche per 26 anni, dal 1959 al 1985, ha visto sul palco, tra gli altri, Dario Fo, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Cochi e Renato, Claudio Bisio, Paolo Rossi, Diego Abatantuono, Aldo, Giovanni e Giacomo. Inindustriali e gangster Di rilievo anche le persone che furono dall’altra parte del palcoscenico: un pubblico ...