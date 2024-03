C' è una sezione | meno nota | della carriera di Adam Driver che forse non conosciamo abbastanza

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 18 marzo 2024)è diventato una celebrità dopo aver interpretato Kylo Ren nella nuova trilogia di Star Wars targata J.J. Abrahms, ma era già un sex symbol televisivo per via del suo ruolo nella serie (generazionale) Girls. A seguire, è venuto il cinema d'autore. Tanto, spaziando dall'action in costume Last Duel di Ridley Scott all'insolito musical Annette di Leos Carax, fino ai biopic che sposano il film di genere (il crime con House of Gucci, sempre di Ridley Scott, di cui potrebbe essere diventato una nuova musa assieme a Matt Damon, e la storia incentrata su corse e motori di Ferrari di Michael Mann, che presto lo dirigerà anche in Heat 2). Quando i registi lavorano consi instaura una specie di attrazione fatale: è stato per Scott, per Noah Baumbach che lo ha voluto in cinque film - White Noise, Storia di ...