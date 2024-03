“C’è qualcosa che non va” | l’allarme preoccupa i tifosi | presi di mira due azzurri

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dopo il pareggio di Inter-Napoli il quotidiano prende didue: dichiarazioni forti, che riguardano anche il futuro del club Un pareggio, quello rimediato ieri sera a San Siro, che non viene accolto daicome un risultato malvagio. Al contrario, il Napoli è probabilmente riuscito a portare a casa più di quanto ci si aspettasse, considerata anche l’assenza di Osimhen e le fatiche dopo l’impegno Champions. La prestazione, da punto di vista del gioco, non è stata certo brillante, ma contro una squadra forte come l’Inter è quasi sempre complicato imporre il proprio gioco, specialmente in trasferta. Nella seconda metà del secondo tempo però, dal minuto 60 in poi, il Napoli ha dato dimostrazione di buon calcio. La rete di Juan Jesus ha permesso aglidi conquistare un punto ...