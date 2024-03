Cava | Francesca Tandoi a Il Moro venerdì 22 marzo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il “Bop Web Tour” difa tappa ade’ Tirreni, presso il pub e jazz club “Il”, il prossimo22. In scaletta i brani del suo ultimo album “Bop Web”, incluse le riscritture, che regalano ai brani una veste più moderna e ricercata, di “Overjoyed” di Steve Wonder e “Agua de beber” di Tom Jobim, per uno show unico ed emozionante che ha già ammaliato le platee di tutto il mondo, mettendo in luce le straordinarie qualità dicome compositrice ed esecutrice mai dimentica della tradizione, “che continua a ispirare generazioni di musicisti e fruitori”, che rigenera continuamente, come volando sulla tastiera, attraverso la sua incredibile versatilità.è una pianista, cantante, ...