Catena tesa tra due alberi | Damiano Bufo muore a 25 anni mentre fa motocross

Damiano Bufo si stava allenando per una gara di motocross e non ha visto quella Catena tesa tra due alberi che gli ha causato la morte (ilgiornale)

Un ragazzo di 25 anni è morto in una grave incidente mentre faceva motocross insieme ad alcuni amici a Bisenti, in provincia di Teramo. La vittima si chiamava Damiano Bufo. Il giovane in sella alla ... (fanpage)