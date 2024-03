Catania | ruba furgone e nella fuga spericolata causa incidenti e feriti | bloccato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pubblicato il 18 Marzo, 2024 La mattina del decorso 13 marzo, è pervenuta alla Sala operativa della Questura una segnalazione relativa al furto di unappena consumato in Via Armando Diaz. Quindi, agenti delle Volanti sono intervenuti, riuscendo a intercettare ilin Corso Indipendenza. Ma il soggetto alla guida del, accortosi della pattuglia delladi Stato, ha aumentato la velocità, svoltando in Via Ragazzi del 99, proseguendo poi in direzione della Via Palermo. È nato un concitato inseguimento, durante il quale si sono registrati diversi tentativi di speronare la Volante il cui equipaggio continuava a cercare di fermare il mezzo, visto anche il grande pericolo che l’alta velocità creava in una via stretta e densamente affollata di veicoli qual’è la via Palermo nell’ora di ...