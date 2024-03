Catania | donna violentata da due uomini dopo una serata in discoteca | arrestate due persone

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pubblicato il 18 Marzo, 2024 La mattina dello scorso 9 marzo è giunta alla Sala operativa della Questura la segnalazione da parte di un passante il quale ha riferito che in via Vincenzo Giuffrida si trovava unain lacrime che chiedeva aiuto perché aveva subito violenza sessuale da parte di due sconosciuti. Sul posto è immediatamente intervenuta una Volante il cui equipaggio ha immediatamente individuato la vittima seduta sui gradini del portone di uno stabile. In lacrime ha raccontato ai poliziotti di aver subito una violenza fisica e sessuale da parte di due, di cui forniva anche le descrizioni, che si trovavano ancora all’interno dell’appartamento dove si era verificato il crimine. Gli agenti intervenuti hanno, quindi, richiesto l’ausilio di un altro equipaggio per poter procedere con tutti gli accertamenti e gli approfondimenti ...

