Caso Acerbi | parla Juan Jesus | 'Mi ha detto 'Vai via nero | sei solo un negro''

E' stato convocato da Spalletti, in extremis, Gianluca Mancini al posto di Francesco Acerbi , finito al centro della polemica per una frase ritenuta razzista pronunciata ieri sera, durante ... (firenzepost)

Juan Jesus su Acerbi: "Avevo chiuso la questione con le sue scuse, ma ha cambiato versione, non ci sto" - Acerbi è stato rimandato a casa dal ritiro della Nazionale, intercettato in stazione ha dichiarato di non aver mai pronunciato frasi razziste e che il giocatore del Napoli aveva frainteso, infine il ...eurosport

Bargiggia: “Per me Allegri va esonerato, non capisco perché non schieri il tridente” - Queste le sue parole: “NON PENSO CHE Acerbi SIA RAZZISTA” – “Acerbi razzista Non penso proprio, in Caso ha detto una cazzata ma non è razzista dai. Il razzismo è una cosa seria. Questi episodi di ...tuttojuve

Non solo Acerbi-Juan Jesus, c’è un altro Caso di razzismo - In Serie A invece è balzato agli onori della cronaca il Caso Acerbi-Juan Jesus. Juan Jesus e Acerbi in Inter-Napoli (LaPresse) – Calciomercato.it Il difensore dell’Inter non partirà con la Nazionale ...calciomercato