Caso Acerbi | l’agente | «Mai detto quella parola | solo un diverbio»

(Di lunedì 18 marzo 2024) Federico Pastorello, agente tra gli altri di Francesco, ha parlato delche riguarda il suo assistito e le frasi a Juan Jesus Tiene banco ilFrancesco-Juan Jesus. A parlarne è intervenuto anche Federico Pastorello, agente del difensore dell’Inter, che ha spiegato in occasione del TransferRoom Summit a Roma l’accaduto.JUAN JESUS – «Credo che abbia risposto a Juan Jesus personalmente. Luifrase non l’ha detta. Si sono chiariti fra di loro. Poi se fosse vero sono cose che vanno controllate e punite, mami hache è stato unacceso in cui si sono dette delle parole di troppo, ma la‘negro’ non l’ha detta».