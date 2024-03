Caso Acerbi-Juan Jesus | cosa rischia il difensore per il presunto insulto razzista? Ecco cosa dice l’art 28 del Codice

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) La Figc ha scelto di escluderlo dagli impegni azzurri negli Stati Uniti per “garantire la necessaria serenità alla Nazionale e allo stesso calciatore”, mentre l’Inter annuncia di voler tenere “un confronto con il tesserato” per “far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto ieri sera”. Si parla, come è chiaro, di Francesco, che ieri nel corso di Inter-Napoli, secondo la segnalazione diin campo all’arbitro, avrebbe proferito unnei confronti del brasiliano, che nel post gara si è limitato a dire che l’avversario – subito scusatosi – sarebbe andato un po’ oltre con le parole. Come riportato dalla Figc, “al resoconto delnerazzurro, in attesa che venga ricostruito quanto avvenuto nel rispetto dell’autonomia della giustizia sportiva, è ...