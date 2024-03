Caso Acerbi | il calciatore lascia la Nazionale | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 18 marzo 2024) Si parla di accuse di razzismo dopo Inter – Napoli Durante Inter – Napoli, c’è stato un acceso diverbio tra Francescoe Juan Jesus. Secondo quest’ultimo il difensore nerazzurro avrebbe usato una espressione razzista. Ora,rischierebbe una lunga squalifica nonostante le scuse che sono comunque pervenute al difensore. L’agente diha detto: “Diverbio acceso ma non ha detto quella parola (n***o, ndr). Mi ha detto che è stato un diverbio acceso in cui si sono dette parole di troppo ma la parola n…o non l’ha mai detta. Se poi fosse vero, sono cose che vanno controllate e punti”. Se venissero certificati gli insulti Acervi, avrebbe violato il comma 1 dell’articolo 28 di Codice di Giustizia Sportiva che recita: “costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, ...